Сбор зерна вырос на 32,5% в Нижегородской области

В Нижегородской области аграрии собрали более 1,6 млн т зерна, сообщили в Нижегородстате. Это на 32,5% больше по сравнению с уровнем 2019 года. Заметнее всего вырос сбор пшеницы (+63% до 981 тыс. т) и ржи (+43% до 38 тыс. т). Сильнее всего сократилось производство проса (-70% до 0,3 тыс. т) и гречихи (-49% до 0,3 тыс. т).

Валовой сбор картофеля снизился на 10,9% и составил 748,8 тыс. т, овощей открытого и защищенного грунта собрали на 1,7% меньше – 188 тыс. т.

Подробнее о ситуации в сельском хозяйстве — в материале “Ъ-Приволжье” «В поле коронавируса нет».

Анастасия Еремина