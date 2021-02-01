Мосгорсуд вернул дело старших сестер Хачатурян на доследование

Мосгорсуд вернул уголовное дело против старших сестер Хачатурян в прокуратуру, сообщил адвокат одной из них Алексей Липцер. Ранее защита попросила вернуть дело для устранения противоречий в обвинительном заключении.

«Московский городской суд только что принял решение о возврате уголовного дела в надзорное ведомство в связи с необходимостью принять итоговое решение относительно действий Хачатуряна Михаила»,— сказал господин Липцер ТАСС.

Действия старших сестер, Крестины и Ангелины Хачатурян, были квалифицированы как умышленное убийство по предварительному сговору, совершенное группой лиц (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Согласно версии следствия, подсудимые и их сестра Мария, признанная затем невменяемой, убили 27 июля 2018 года своего отца, после того как он уснул. Никто из девушек по этой статье свою вину не признает.

Подробности — в материале “Ъ” «Михаила Хачатуряна вернули под следствие».