Средняя цена российской нефти Urals в январе упала почти на 12%

В январе средняя цена нефти российской марки Urals упала на 11,8% в годовом выражении, составив $54,41 за баррель, сообщил Минфин России.

«Средняя цена на нефть марки Urals в январе 2021 года сложилась в размере $54,41 за баррель, в январе 2020 года — $61,67 за баррель»,— говорится на сайте ведомства.

По итогам 2020 года средняя цена Urals составила $41,73 за баррель, сообщал Минфин. Это на 34% меньше показателя 2019 года.

Рублевая цена нефти Urals 12 января обновила годовой максимум, закрепившись выше уровня 4,1 тыс. руб. за баррель. С начала года стоимость нефти тогда выросла почти на 10%. Этому способствовали и рост цен на нефть на европейском рынке, и стабильный курс доллара в России.

Подробности — в материале “Ъ” «Бюджетная Urals».