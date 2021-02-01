«ОВД-Инфо»: в Краснодарском крае во время акции оппозиции задержано 126 человек

Во время несанкционированных протестных мероприятий 31 января в трех городах Краснодарского края были задержаны 126 человек, сообщает ресурс «ОВД-Инфо».

По данным «ОВД-Инфо», наибольшее количество задержанных оказалось в Сочи – 82 человека, в Краснодаре в полицию был доставлен 31 человек, в Анапе – 13 человек. В пресс-службе ГУ МВД по региону оперативно комментировать эти данные не стали, от “Ъ-Юг” в полицию направлен соответствующий запрос. В пресс-службе краевого суда информацию о количестве задержанных также не уточняют.

Анна Перова, Краснодар