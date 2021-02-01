Председатель ОП Башкирии пригласил протестующих на встречу

Председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов предложил встречу участникам акций оппозиции, прошедших в Уфе 23 и 31 января. «Хотелось бы пообщаться именно с нормальными людьми, не профессиональными оппозиционерами. Людьми, которые где-то работают или учатся и недовольны чем-то в стране или республике не за интерес, а просто по убеждениям, — написал господин Мурзагулов в Facebook. — Пообщаемся на любые темы. Все озвученные проблемы обещаем максимально заострить в медиа и перед чиновниками».

На встрече, отметил глава ОП Башкирии, сославшись на площадь зала Общественного просветительского центра, смогут присутствовать не более 25 человек.

Олег Вахитов