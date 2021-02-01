Издание «Коммерсантъ-Удмуртия» запускает проект «Они делают Удмуртию лучше», приуроченный к столетию республики. Он представляет собой цикл материалов о предприятиях и организациях, работающих на территории Удмуртии, которые меняют регион к лучшему: производят востребованную продукцию в республике и за ее пределами, предоставляют важные услуги, создают новые рабочие места, повышают уровень жизни населения, вкладываются в социально значимые проекты и многое другое.
Доступное жилье премиального качества
Новостройки в центре Ижевска украсят атмосферой самых романтичных городов мира
Kalinka Group — обладатель самой высокой оценки «5 звезд» в рейтинге Единого ресурса застройщиков России по показателю соблюдения декларируемых сроков ввода жилья и входящая в ТОП-5 девелоперов Удмуртии по потребительским качествам возведенных жилых комплексов, объявила о стратегическом расширении своих проектов по развитию жилищной инфраструктуры Ижевска.
Помощь в трудное время
Медицинский центр «Аксион» поддержал систему здравоохранения Удмуртии
Попасть на прием к врачу важно вовремя, однако в этом году из-за пандемии новой коронавирусной инфекции нагрузка на государственные медицинские учреждения в Удмуртии в разы выросла. Необходимую поддержку системе здравоохранения сейчас оказывают негосударственные клиники, которые в том числе работают по программам ОМС. Медицинский центр «Аксион» готов принимать пациентов в это непростое время. Вот уже 16 лет он занимается диагностикой и лечением заболеваний всех органов и систем организма, есть необходимое оборудование и специалисты. МЦ «Аксион» принимает участие в проекте «Они делают Удмуртию лучше», посвященном компаниям, вносящим большой вклад в развитие региона и несущим важную социальную функцию.
ZNAK комфорта и качества
Компания «Железно» создает в Удмуртии новые пространства для жизни и развития
Эксперты говорят, что на первый план при строительстве жилья выходит создание полноценного пространства для жизни с благоустроенными дворами без машин, детскими и спортивными площадками, безопасным доступом на территорию. Для семей с детьми всегда важным было наличие поблизости детского сада и школы. Так в Удмуртии действует кировская группа компаний «Железно», которая возводит в окрестностях Ижевска ЖК ZNAK — настоящий европейский квартал, в котором все продумано для создания комфортной жизни.
На пути к здоровью
Компания «Медицинские сервисные решения» открыла в Ижевске диализные центры и делает все возможное, чтобы пациенты Удмуртии были здоровы
Самое важное, как известно, здоровье. Мы тратим колоссальные силы, средства на то, чтобы сохранить и поддержать его, и современная медицина способствует этому: по всему миру открываются медцентры, укомплектованные по последнему слову техники, предоставляющие возможности для получения качественной медицинской помощи. Пациентам Удмуртии в этом отношении повезло: им не нужно ехать в Европу, чтобы получить современную услугу диализа — достаточно обратиться в компанию «Медицинские сервисные решения» (ООО «МСР»).