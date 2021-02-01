Попасть на прием к врачу важно вовремя, однако в этом году из-за пандемии новой коронавирусной инфекции нагрузка на государственные медицинские учреждения в Удмуртии в разы выросла. Необходимую поддержку системе здравоохранения сейчас оказывают негосударственные клиники, которые в том числе работают по программам ОМС. Медицинский центр «Аксион» готов принимать пациентов в это непростое время. Вот уже 16 лет он занимается диагностикой и лечением заболеваний всех органов и систем организма, есть необходимое оборудование и специалисты. МЦ «Аксион» принимает участие в проекте «Они делают Удмуртию лучше», посвященном компаниям, вносящим большой вклад в развитие региона и несущим важную социальную функцию.