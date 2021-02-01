Федеральную территорию «Сириус» возглавил Андрей Столяров

Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Андрея Столярова временно исполняющим обязанности управляющего федеральной территории «Сириус», сообщает официальный российский портал правовой информации publication.pravo.gov.ru.

До назначения на должность Андрей Столяров с 2019 года возглавлял фонд «Инновационный научно-технологический центр “Сириус”», ранее работал в структурах дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы. Федеральная территория «Сириус» была создана 22 декабря 2020 года, ранее территория входила в Адлерский район города-курорта Сочи.

Анна Перова, Краснодар