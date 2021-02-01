Частные клиники в Петербурге расширят вакцинацию против COVID-19

Комитет по здравоохранению Петербурга планирует подписать второе соглашение с Минздравом РФ об открытии еще не менее 20 пунктов вакцинации на базе частных клиник, сообщили “Ъ-СПб” в пресс-службе комздрава. Предыдущее соглашение включало 50 точек, 24 из которых приходились на «частников», федеральные и ведомственные медучреждения. До этого были запущены 70 пунктов вакцинации в городских поликлиниках и больницах.

Сегодня привиться против COVID-19 можно в ведомственной Клинической больнице «РЖД-Медицина», заявлена такая возможность в ММЦ «СОГАЗ», филиале медцентра MedSwiss ООО «Медилюкс-ТМ», МЦ группы «Эко-безопасность», МИЦ лекарственной терапии Uninova гендиректора Biocad Дмитрия Морозова и «Лахта Клинике», больше десяти пунктов вакцинации планирует открыть «АВА-Петер» (клиники «Скандинавия» и «Скандинавия АВА-Петер»), часть из них запускаются сегодня, сказали “Ъ-СПб” в комздраве.

Частные клиники, как и государственные, получают вакцину распределением от Минздрава через регионального оператора Петербурга ОАО «Фармбаза». На оказание бесплатных для населения услуг иммунизации против коронавируса у них есть соглашение с комитетом по здравоохранению города.

По информации вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева, вчера на Фармбазу поступили 37,8 тыс. доз вакцин. Начать развозить их по пунктам иммунизации планируется сегодня, сообщили в комитете по здравоохранению.

Елена Большакова