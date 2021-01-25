Еще 18 пунктов вакцинации от COVID-19 открылись в Петербурге

В Петербурге открылись еще 18 пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом заявил вице-губернатор Олег Эргашев. По его словам, они находятся на территории восьми районов города. Наибольшее их число открылось в Невском и Калининском районах.

Вице-губернатор добавил, что пункты вакцинации организуются с учетом максимальной доступности для петербуржцев. В городе уже вакцинированы 36,2 тыс. человек. 5,8 тыс. из них прошли ревакцинацию. В поликлиниках города в настоящее время имеется 40,6 тыс. комплектов вакцины.

Ранее в Смольном заявляли, что в Петербурге значительно вырастет число пунктов вакцинации от коронавируса. К существующим 70 пунктам на этой неделе доджны добавить еще 50.