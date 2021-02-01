Нижегородская область получит 23 млн рублей на доплаты врачам за выявление рака

Правительство РФ распределило 1,1 млрд руб. между региональными органами Фонда обязательного медицинского страхования на выплаты врачам за выявленные онкологические заболевания у пациентов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. Нижегородская область получит 22,8 млн руб.
Такие доплаты врачам начисляют с 2020 года. Средства начисляют при подтверждении диагноза, если онкологию обнаружили во время диспансеризации или профосмотра.
Кроме того, Нижегородская область получит 142,7 млн руб. на оплату труда новых специалистов – врачей и среднего медицинского персонала. Всего между регионами распределили 18,3 млрд руб.