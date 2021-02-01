«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Какие варианты для вложения средств стоит рассмотреть инвесторам? Куда можно инвестировать миллион и более рублей? О трендах, сложившихся на глобальных рынках, экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов поговорил с инвестиционным стратегом управляющей компании «Арикапитал» Сергеем Суверовым.

Олег Богданов: Рынки штормит, некоторые в хорошем смысле, некоторые — не в очень хорошем. Что можно сейчас предложить инвесторам?

Сергей Суверов: Я бы обратил внимание на некоторые компании второго эшелона, в частности, на одного из лидеров на российском рынке медицинских частных услуг — компанию «Мать и дитя». Это, мне кажется, уникальный эмитент для российского рынка, особенно в свете пандемии и борьбы с коронавирусом. Компания, кроме традиционных услуг для беременных женщин, занимается услугами по госпитализации больных COVID-19. Показатели, в общем-то, очень даже неплохие — это растущая компания. Отмечу, что с 2012-го по 2019-й среднегодовой темп роста выручки составлял 22%, а последние цифры по рентабельности, по EBITDA, которые были опубликованы за первое полугодие, составили 28,5%, то есть это суперрентабельность в сочетании с достаточно активным ростом.

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