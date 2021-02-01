В HNA Group вскрылись многомиллиардные хищения

Несколько компаний, входящих в диверсифицированный конгломерат HNA Group, заявили о выявлении фактов хищения и нецелевого использования средств на общую сумму не менее $9,8 млрд. Это заявление последовало после того, как в минувшую пятницу HNA Group сообщила о начале процедуры банкротства и реорганизации по инициативе кредиторов, подавших на нее в суд.

Как сообщает Bloomberg, в числе компаний, сообщивших о нарушениях, Hainan Airlines Holdings, HNA Infrastructure Investment Group, CCOOP Group и другие. В их заявлениях, которые цитирует агентство, сообщается, что компании обнаружили масштабные хищения после проведения «внутренних проверок». Компании сообщили, что выявлено нецелевое использование кредитов, и кроме того, некоторые акционеры и аффилированные структуры использовали собственность или средства компаний для выплаты своих собственных долгов. В настоящее время эти компании занимаются поиском возможного решения выявленных проблем, говорится в их заявлениях.

В минувшую пятницу HNA Group сообщила о том, что ее кредиторы подали в суд с требованием начать процедуру банкротства и реорганизации группы, которая накопила многомиллиардные долги перед ними. HNA Group, которая была создана в 2000 году, в течение нескольких лет тратила на покупку зарубежных активов по несколько десятков миллиардов долларов в год, зачастую за счет кредитов. В результате к 2017 году у группы накопились долги почти $100 млрд, что вынудило ее начать распродавать активы. В ее портфеле были доли в Deutsche Bank, компаниях Gategroup Holdings, Swissport International, сетях отелей Park Hotels & Resorts, Hilton Grand Vacations, NH Hotel Group, Red Lion Hotels, объекты недвижимости в Нью-Йорке, Сиднее, Гонконге, Лондоне и т. п.

В феврале прошлого года на фоне серьезного кризиса в авиационном бизнесе группы, который является ее ключевым активом, HNA Group фактически была взята под контроль властей провинции Хайнань. Сейчас, по данным осведомленных источников Bloomberg, власти планируют продать все не связанные с авиацией активы HNA Group и стать стратегическим инвестором того, что останется. При этом кредиторы получат право обменять долги на акции в новообразованной компании или в трасте, который будет заниматься продажей нецелевых активов.

Акции компаний, входящих в HNA Group, сегодня показывают падение на китайских биржах на 8–10%.

Алена Миклашевская