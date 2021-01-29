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HNA Group начала процедуру банкротства

Китайский диверсифицированный конгломерат HNA Group, который до 2017 года интенсивно скупал активы по всему миру, начинает процедуру банкротства. Как отмечается в заявлении HNA Group, сегодня она получила уведомление от Высшего народного суда провинции Хайнань о том, что кредиторы компании обратились в суд за санкцией на процедуру банкротства и реорганизацию группы, поскольку «наша группа не смогла оплатить долги перед ними». Компания отмечает, что будет сотрудничать с судом в проведении юридической проверки и других необходимых процедур.

HNA Group в течение нескольких лет тратила на покупку активов по несколько десятков миллиардов долларов в год, зачастую за счет кредитов. В ее портфеле были доли в Deutsche Bank, компаниях Gategroup Holdings, Swissport International, сетях отелей Park Hotels & Resorts, Hilton Grand Vacations, NH Hotel Group, Red Lion Hotels, объекты недвижимости в Нью-Йорке, Сиднее, Гонконге, Лондоне и т. п. Руководство компании ставило целью войти в число ста крупнейших компаний мира к 2020 году и в топ-50 — к 2030 году. Однако в 2017 году китайские власти ужесточили контроль за активностью своих инвесторов для сдерживания роста долговой нагрузки компаний и оттока капитала за рубеж. После этого у компании образовались долги на $100 млрд, для уплаты которых она начала спешно распродавать активы.

Алена Миклашевская


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