Повышенная оцифровка

Для предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» разрабатывается электронная платформа, которая позволит автоматизировать процесс передачи отчетности предприятия в органы власти. Созданием системы занимается пермское ООО «Институт информационных систем». Платформа призвана повысить скорость и эффективность работы предприятия в новых условиях ведения бизнеса, которые создала пандемия.

Фото предоставлено пресс-службой «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

28 января состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», фондом «Региональный центр инжиниринга» и ООО «Институт информационных систем». Цель документа – обеспечить эффективное взаимодействие сторон в сфере развития цифровизации бизнес-процессов. В рамках соглашения планируется интегрировать новую электронную платформу, которая внедряется на нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа, с системой документооборота региональных органов власти и роботизировать процесс направления отчетности.

Как сообщил генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов, внедрить систему планируется до конца текущего года. «Думаю, первые результаты мы получим уже в первом полугодии», – отметил господин Андронов.

Фото предоставлено пресс-службой «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Руководитель пермского НПЗ пояснил, что к трансформации системы документооборота компанию подтолкнула пандемия COVID-19. «Около 90% сотрудников наших офисов сегодня работают удаленно. Это привело к тому, что нам понадобились новые технические решения. За прошлый год нам удалось реализовать много прорывных проектов. В этом году поставили задачу внедрить еще около пяти цифровых инструментов, и эта платформа – один из них. В настоящий момент компании ведут большое количество отчетности. В условиях режима дистанционной работы очень важно, чтобы все процессы происходили быстро и комфортно. На мой взгляд, интеграция с государственными системами, которую мы планируем, позволит нам достигнуть максимальной эффективности, а органы власти смогут оперативно получать всю необходимую информацию», – подчеркнул Сергей Андронов.

Запуск в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе» электронной платформы документооборота, интегрированной с государственными системами, станет пилотным проектом по внедрению подобной программы в регионе. «Мы разрабатываем ее в партнерстве с российской компанией TerraLink на базе автоматизированной платформы управления корпоративным контентом OpenText, дистрибьютором которой она является. «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» сейчас эксплуатирует электронную систему Lotus Notes. Однако OpenText – более современная, масштабируемая и дает больше возможностей для сквозных бизнес-процессов», – рассказал гендиректор Института информационных систем (ООО «ИИС») Александр Полещук. По его словам, финансовые обязательства сторон в соглашении пока не прописаны. «Сам проект долгосрочный – он рассчитан до 2023 года. Финансовая сторона вопроса будет определяться по ходу ситуации, на заседаниях рабочих групп, когда мы уже будем понимать стоящие перед нами конкретные задачи», – объяснил руководитель ООО «ИИС».

Фонд «Региональный центр инжиниринга» выступает оператором заключения соглашения. «Наша задача – «сводить» пермских производителей с крупными потребителями. Холдинги ищут хороших поставщиков, и мы подбираем из предприятий Пермского края и помогаем снять барьеры во взаимодействии компаний», – пояснил директор фонда Михаил Пономарев.

Трехстороннее соглашение является одним из мероприятий дорожной карты по взаимодействию организаций Группы «ЛУКОЙЛ» с предприятиями Пермского края. Дорожная карта подразумевает сотрудничество компаний в сфере промышленной кооперации, развития цифровых технологий, системы подготовки специалистов, обмена практиками в области менеджмента и экологии. Ее реализация будет осуществляться в период с 2020 по 2024 год.

Фото предоставлено пресс-службой «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

«Главная цель подобных дорожных карт – выводить товары и услуги предприятий края на российский и зарубежный рынки. Многие участники дорожных карт, которые на старте их реализации были малыми предприятиями, сегодня переросли в крупный бизнес, – отметил зампредседателя правительства – министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов. – «ЛУКОЙЛ-ПНОС» – один из крупнейших заказчиков пермского ООО «Институт информационных систем» сегодня. Нас радует, что такие компании доверяют нашим предприятиям. Это «топовые» заказчики, которые со случайными поставщиками контрактоваться не будут. Соглашение с ЛУКОЙЛом означает, что наши производители конкурентоспособны не только на уровне региона, но и на уровне Российской Федерации и на внешнем рынке».