Пензенской области направят почти 456 млн рублей на поддержку аграриев

Сельскохозяйственным товаропроизводителям Пензенской области направят 455,9 млн руб. федеральных субсидий на поддержку сельхозпроизводства по отдельным отраслям растениеводства и животноводства. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства области.

Как уточняют в ведомстве, федеральные средства в объеме 40 млн руб. направят на возмещение части затрат на посев элитных семян, 77,3 млн руб. — на возмещение части затрат на уплату страховой премии. Также аграриям предоставят 101,1 млн руб. в рамках возмещения части затрат на проведение агротехнологических работ, 55 млн руб. направят на поддержку племживотноводства и 182,6 млн руб. — на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока.

Мария Шахрай