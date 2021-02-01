Медведев заявил о готовности России к отключению от глобального интернета

Россия технологически готова к отключению от глобального интернета, однако этого бы «очень не хотелось», заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, это крайняя мера.

«Технологически для этого все готово. На законодательном уровне тоже все решения приняты. Но еще раз подчеркиваю: это непросто, и этого бы очень не хотелось»,— сказал господин Медведев в интервью российским СМИ (цитата по ТАСС).

«План, конечно, у нас есть того, как действовать в такой ситуации. Интернет, как известно, появился в определенное время, и безусловно, ключевые права на управление (находятся.— “Ъ”) в Соединенных Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому, что ключи от этого ларчика находятся за океаном»,— заявил Дмитрий Медведев.

С 1 ноября 2019 года в России вступил в силу закон о «суверенном рунете». Он обязывает операторов устанавливать на сетях технические средства противодействия угрозам, которые позволят фильтровать трафик и ограничивать доступ к запрещенным сайтам. В случае угрозы устойчивости и функционированию российского сегмента интернета централизованное управление сетью перейдет к Роскомнадзору.

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