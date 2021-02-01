В Тюменской области выявили 140 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Тюменской области выявили 140 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. С начала пандемии в регионе коронавирус диагностировали у 28 369 человек. Более 26 тысяч пациентов выздоровели, еще 246 человек скончались.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 17 648 новых случаев заражения COVID-19. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 3 868 087 человек, более 3,2 млн пациентов выздоровели, 73 619 больных скончались.

Напомним, режим самоизоляции в Тюменской области продлен до 28 февраля. До конца февраля в регионе сохраняется запрет на проведение в помещениях массовых мероприятий. С ограничениями работают фитнес-центры, кафе и рестораны.

Михаил Мананников