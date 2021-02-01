Bloomberg: российские миллиардеры в январе разбогатели на $1,37 млрд

Состояние богатейших россиян в течение января в совокупности выросло на $1,37 млрд, подсчитало «РИА Новости» на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Сейчас в рейтинг входят 23 россиянина.

Топ-10 российских миллиардеров:

Владимир Потанин («Норникель») — $30,7 млрд (+$704 млн), Леонид Михельсон (НОВАТЭК) — $24,4 млрд (-$403 млн), Владимир Лисин (НЛМК) — $24,2 млрд (+$358 млн), Алексей Мордашов («Северсталь») — $22,1 млрд (-$994 млн), Алишер Усманов («Металлоинвест», «МегаФон») — $21 млрд (-$69 млн), Роман Абрамович (Evraz) — $18,3 млрд (-$126 млн), Андрей Мельниченко («Еврохим», СУЭК) — $18,1 млрд (+$25,4 млн), Вагит Алекперов (ЛУКОЙЛ) —$18 млрд (+$672 млн), Геннадий Тимченко (НОВАТЭК, СИБУР) — $16,5 млрд (-$145 млн), Виктор Вексельберг («Ренова») — $16,2 млрд (+$126 млн).

В декабре сообщалось, что совокупное состояние богатейших россиян с начала 2020 года выросло на $486 млн. Это произошло благодаря активному росту на мировых фондовых рынках в ноябре.