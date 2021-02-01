В Самаре за два года расселят жильцов 121 аварийного дома

Расселение еще 121 многоквартирного аварийного дома планируется в Самаре в течение двух лет. В них проживают свыше двух тыс. человек. Работа будет проведена в рамках третьего этапа государственной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Об этом сообщает городская администрация.

«В программу вошли дома, признанные аварийными с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года»,– говорится в сообщении.

Расселение граждан из аварийных домов в Самаре ведется по национальному проекту «Жилье и городская среда». Речь идет о зданиях в Куйбышевском, Промышленном, Кировском, Красноглинском, Железнодорожном, Самарском и Ленинском районах города. Полный список планируемых к расселению домов опубликован на сайте городской администрации.

Георгий Портнов