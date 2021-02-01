В Краснокамске запустят линию по производству мелованного картона

Предприятие «КАМА Картон» (Краснокамск, входит в группу компаний «КАМА») запустит первое в России производство мелованного картона. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Технологическая линия начнет работу в тестовом режиме 5 февраля. Сырьем для производства мелованного картона станет древесина лиственных пород. Ранее подобная технология была внедрена предприятием для производства легкомелованной бумаги (LWC). После выхода на проектную мощность объем производства FBB-картона составит 220 тыс. тонн в год, что позволит импортозаместить до половины объема российского рынка мелованного коробочного картона.

ЦБК «Кама» является первым в стране производителем легкомелованной бумаги: в 2011 году здесь была пущена в эксплуатацию бумагоделательная машина №7 стоимостью 6 млрд руб. и мощностью 85 тыс. тонн в год. В качестве дальнейшего развития предприятия прежние собственники рассматривали создание производства мелованного коробочного картона, однако проект был приостановлен. С 2018 года финансовым партнером предприятия стал банк «Открытие». Было решено возобновить импортозамещающий проект и открыть для него финансирование. В создание первого российского производства мелованного коробочного картона был инвестирован 21 млрд руб. Для его реализации было создано ООО «КAMA Картон», приобретено и смонтировано передовое оборудование. Производственные и вспомогательные площади нового комплекса занимают свыше 100 тыс. кв. м.