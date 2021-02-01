Около 200 млн рублей направят на модернизацию Сокольской больницы

На модернизацию Сокольской центральной районной больницы (ЦРБ) выделили 200 млн руб. до 2025 года, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Эти средства направят на ремонт помещений и закупку оборудования.

Всего до 2025 года Сокольская ЦРБ получит 34 автомобиля (четыре из них уже поступили в больницу). Также там отремонтируют 18 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), два офиса врачей общей практики, четыре участковых больницы и саму ЦРБ. Четыре ФАПа – в деревнях Фатеево, Дресвищи, Заболотное и поселке Летняя База – решили построить заново.

Анастасия Еремина