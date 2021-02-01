01 февраля, понедельник
Войти в профиль
Нижний Новгород. Приволжье

Коротко

Новости

все новости

Около 200 млн рублей направят на модернизацию Сокольской больницы

На модернизацию Сокольской центральной районной больницы (ЦРБ) выделили 200 млн руб. до 2025 года, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Эти средства направят на ремонт помещений и закупку оборудования.

Всего до 2025 года Сокольская ЦРБ получит 34 автомобиля (четыре из них уже поступили в больницу). Также там отремонтируют 18 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), два офиса врачей общей практики, четыре участковых больницы и саму ЦРБ. Четыре ФАПа – в деревнях Фатеево, Дресвищи, Заболотное и поселке Летняя База – решили построить заново.

Анастасия Еремина


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Спецпроект

Самое читаемое

Тенденции

Приложение

Профиль пользователя