Сбербанк стал мажоритарным акционером «СберМаркета»

Сбербанк выкупил долю в «СберМаркете» у совместного предприятия с Mail.ru Group и стал его мажоритарным акционером. О таких планах в конце ноября сообщил первый зампред правления Лев Хасис в ходе презентации новой стратегии экосистемы.

«СберМаркет» — сервис по доставке продуктов и других товаров первой необходимости из магазинов. Компания была основана в 2013 году Дмитрием Жулиным, Андреем Жулиным и Петром Федченковым под брендом Instamart.

«Возможности экосистемы "Сбера" помогут "Сбермаркету" расширить аудиторию сервиса, предложить услуги доставки продуктов и товаров миллионам россиян и бизнесу, найти синергию с другими экосистемными компаниями»,— сообщил «СберМаркет» (цитата по «Интерфаксу»).

Как сообщал господин Хасис, сумма инвестиций составит около 12 млрд руб., «существенная часть из которых пойдет на развитие бизнеса». Мажоритарная доля будет у Сбербанка, остальное — у основателей менеджмента и нескольких миноритарных акционеров.

О том, как создавался «СберМаркет»,— в материале “Ъ” «Сбербанк и Mail.ru Group объединяют еду и такси».