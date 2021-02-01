Гендиректора «Нижегородского водоканала» оставили под арестом

Московский районный суд Нижнего Новгорода вновь продлил арест суд генеральному директору АО «Нижегородский водоканал» Николаю Николюку. Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции, он останется под арестом до 9 апреля 2021 года.

Аналогичное решение Московский районный суд уже принимал в конце декабря 2020 года. В январе оно было отменено областным судом и направлено на новое рассмотрение.

Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, Николая Николюка и двоих его заместителей задержали 11 ноября. Генерального директора подозревают в организации преступного сообщества, получении более 57 млн руб. взяток и покушении на мошенничество. Всего в деле семь фигурантов.

Николай Николюк свою вину не признал, заявив, что «из него делают какого-то Пабло Эскобара, организатора банды».

Андрей Репин