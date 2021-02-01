Башкирские энергетики планируют продолжить капремонт подстанции 110 кВ «Лесмаш» в г. Учалы

Подстанция 110 кВ «Лесмаш»

В 2021 году ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») планирует продолжить начатые в 2020 году капремонт и замену электротехнического оборудования на подстанции 110/10 кВ «Лесмаш». Она расположена на окраине самого восточного города Башкирии — г. Учалы. Специалисты Белорецких электрических сетей ООО «Башкирэнерго» заменят два шинных разъединителя 110 кВ, два комплекта разрядников 110 кВ будут заменены на ограничители перенапряжения. Помимо этого, запланирован капитальный ремонт силового трансформатора 1Т.



Подстанция 110 кВ «Лесмаш» всегда имела важное значение для г. Учалы и Учалинского района. В советские времена она была на балансе крупного одноименного предприятия, выпускавшего спецтехнику для лесной промышленности, и обеспечивала его электроэнергией. Но завод «Лесмаш» стал банкротом, основные активы были распроданы. В результате у подстанции за два десятилетия сменилось несколько собственников, бездействие которых по части эксплуатации объекта негативно отразилось на техническом состоянии оборудования и надежности электроснабжения потребителей Учалинского энергоузла. Но с декабря 2019 года ситуация изменилась — ООО «Башкирэнерго» приобрело в собственность подстанцию 110 кВ «Лесмаш».

В течение 2020 года Белорецкими электрическими сетями ООО «Башкирэнерго» на энергообъекте был проведен комплекс работ по замене электротехнического оборудования и капремонту. Так, была выполнена реконструкция заходов 110 кВ на шины подстанции. На силовом трансформаторе 1Т были заменены три ввода 110 кВ. На момент покупки на подстанции отсутствовали трансформаторы собственных нужд 10/0,4 кВ. Специалисты ПО «БцЭС» смонтировали два трансформатора СН. Была проведена замена двух линейных разъединителей 110 кВ. В число первоочередных мероприятий вошел капремонт силового трансформатора 2Т с выемкой активной части, текущий ремонт оборудования 10 кВ, полное профессиональное восстановление релейной защиты и автоматики, а также телемеханизация подстанции с выводом информации в оперативно-информационный комплекс (ОИК) «Диспетчер», предназначенный для сбора, хранения и передачи телеметрической информации. Старое бетонное ограждение с многочисленными прорехами и габаритом менее допустимого (2,4 м) было демонтировано с последующей установкой забора из профнастила, поверху ограды установлена колючая проволока типа «Егоза».

Проведенные работы позволили существенно повысить надежность энергоснабжения потребителей. Сегодня от этой подстанции запитаны АО «Учалинские электрические сети», обеспечивающее электроэнергией жителей города Учалы, несколько населенных пунктов Учалинского района, а также ООО «Машиностроительный завод «РИВС», производящий флотационное оборудование и металлоконструкции для горно-обогатительных предприятий.