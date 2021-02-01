В Удмуртии выявили менее 100 случаев заражения коронавирусом за сутки

90 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии за минувшие сутки. Об этом сообщает оперштаб региона.

Диагноз подтвердили у 80 жителей Ижевска, шести граждан из Завьяловского района и четырех из Малопургинского района. В их числе двое детей до 14 лет и 15 человек старше 65 лет. При этом 154 человека вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии зарегистрировали 25753 случая заражения коронавирусом. Из них 336 закончились летальным исходом, 22104 пациента выздоровели, остальные продолжают лечение, 125 заболевших находятся в тяжелом состоянии.