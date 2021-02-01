Исключенные из астраханского университета студенты планируют обратиться в суд

Студенты Астраханского государственного университета, исключенные за участие в несанкционированной акции протеста 23 января, намерены обращаться в суд. Об этом „Ъ“ сообщили сами учащиеся.

Как рассказала „Ъ“ магистрантка второго года обучения Вера Иноземцева, она намерена подать заявление в суд после того, как получит из вуза официальное уведомление об отчислении. Пока этого не произошло. Студент первого курса факультета педагогического образования, искусства, сервиса и культуры Александр Мочалов также сказал „Ъ“, что еще не получал документов об исключении и «будет думать» об обращении в суд.

О том, что из Астраханского госуниверситета за участие в акциях протеста 23 января исключены три студента начальных курсов, сообщил ректор вуза Константин Маркелов. Он заявил, что подписывал приказы об отчислении «с болью в сердце», «переживает за каждого», «но закон есть закон».

Адвокат считает, что у вуза не было законных оснований для отчисления студентов.

Подробнее читайте в материале „Ъ“ «Методы исключения».

Сергей Петунин