В Петербурге задержали около 1000 протестующих

Акция протеста в Санкт-Петербурге началась на Пионерской площади, где собрались не менее нескольких сотен человек. Изначально полиция и Росгвардия проводили точечные задержания, но затем начали работать жестче и шире. В ответ они иногда получали удары по шлемам, в них летели снежки и даже банки с краской. Среди задержанных был корреспондент “Ъ” Олег Дилимбетов: его увезли в 55-й отдел полиции в Колпино, но практически сразу отпустили. Вместе с ним были задержаны двое несовершеннолетних. По данным «ОВД-Инфо», всего в Петербурге задержали семь журналистов. Об избиении силовиками заявил фотограф Георгий Марков: «Меня задержали достаточно брутально — душили, били дубинками по рукам и ногам, били шокером (они не использовались на акции 23 января.— “Ъ”). Если бы не каска, протер бы я лицом брусчатку». От дубинок полиции также пострадала корреспондент «Бизнес-FM» Айгуль Абдуллина.

Несмотря на перекрытия центра, столкновения протестующих с полицией имели место возле петербургского Заксобрания на Исаакиевской площади и на Сенной площади. По сообщениям очевидцев, в этих местах применялся слезоточивый газ, хотя представители правоохранительных органов это отрицают; несколько раз были слышны взрывы, будто от светошумовых гранат. Некоторые граждане жаловались на оглушение, многие задержанные доставлялись в автозаки в крови. Бойцам полиции и Росгвардии в ряде случаев пришлось иметь дело с агрессией. Есть кадры с силовиками, пострадавшими в результате распыления газа, а также видео, на котором видно, как сотрудник полиции из группы, на время оставшейся в меньшинстве на Сенатской площади, во время драки с протестующими достает из кобуры пистолет, но потом отворачивается и убирает оружие.

После того как толпа вновь вернулась на Пионерскую площадь, стычки продолжились, в ряде случав доходило до крови. На глазах корреспондента “Ъ” мужчину с окровавленной повязкой на голове вели бойцы ОМОНа, рядом были кровавые следы на снегу. Журналисты и другие очевидцы свидетельствуют о массированном применении сотрудниками полиции силы и спецсредств. Когда Росгвардия приступила к полной зачистке Пионерской, большая часть митингующих ее уже покинула. По данным «ОВД-Инфо», число задержанных в Петербурге на 20:00 более чем в полтора раза превысило общее число задержаний 23 января: 997 против 600 человек.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург