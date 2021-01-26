Сталь за всех ответила Евгений Зайнуллин о том, как инициаторы пошлин на металлопродукцию получают желаемое

Главный вопрос, который беспокоил металлургические компании в последний месяц,— перспектива введения экспортной пошлины на всю металлопродукцию из-за резкого роста цен, на что активно жаловались застройщики и машиностроители. Однако, если судить по публичным заявлениям чиновников, сталелитейщикам удалось убедить правительство в том, что невидимая рука рынка сама наведет порядок.

Замминистра финансов Алексей Сазанов, выступая перед Госдумой 19 января, заявил, что удорожание металлов в РФ вызвано ростом их котировок на мировом рынке и ослаблением рубля. А замминистра промышленности Виктор Евтухов не сомневается, что подорожание строительных материалов не могло привести к существенному росту стоимости строительства. По оценкам лобби металлургов «Русская сталь», доля металлопроката в стоимости квадратного метра недвижимости составляет от 3% до 6,55% в зависимости от типа строения.

Впрочем, все более очевидно, что установление пошлин и не было конечной целью инициаторов дискуссии. Так, застройщики и блок правительства, который курирует отрасль, находятся в процессе согласования продления льготной ипотеки, срок действия которой истекает уже летом, и эта весьма важная для застройщиков программа имеет влиятельных оппонентов. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уже не раз говорила, что пользу от льгот получают не столько граждане, сколько застройщики и банки, обращая внимание на ускорение роста цен на жилье.

Рост нужно было чем-то объяснить — и обвинили металлургов. Однако после того, как на совещании у президента Владимира Путина 21 января было принято принципиальное решение продлить льготную ипотеку до конца года, интерес к пошлинам на металл внезапно снизился.

Автопром под предлогом роста цен на металл просит компенсировать потери за счет денег, которые будут собраны от повышения ставок утильсбора. Весьма вероятно, что правительство одобрит такой подход. При этом доля металла в отпускной цене легкового автомобиля в 2020 году составляла, по оценкам Минпромторга, лишь около 6,9%, грузового автомобиля — порядка 8,1%.

Наконец, Минпромторг, который во всей этой ситуации в целом поддержал металлургов, тем не менее грозит реализовать давнюю мечту о запрете экспорта лома, основного сырья для производства арматуры. Но оснований и для этой меры все меньше — цены на арматуру застыли около отметки $660 за тонну FOB Черное море, не изменившись за последнюю неделю. На российском рынке уже наблюдается падение спроса, поскольку покупатели заняли выжидательную позицию, надеясь на скорое снижение цен.