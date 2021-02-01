«Не было никогда у меня мечты или желания работать в Москве»

1 февраля первому президенту России Борису Ельцину исполнилось бы 90 лет. Вся его жизнь была связана со Свердловском: здесь он родился, получил высшее образование и начал политическую карьеру. «Расставаться со Свердловском было очень грустно, здесь я оставлял друзей, товарищей, — напишет он позже в книге «Исповедь на заданную тему». — Здесь и родной Уральский политехнический, здесь прошел высшую школу производства, здесь перешел с хозяйственной на партийную работу. Да что там, собственно — вся жизнь здесь. Женитьба, две дочери и уже внучка. А потом, 54 года — тоже немало. По крайней мере, для того, чтобы менять и весь уклад, и направление в работе. Не было никогда у меня мечты или просто желания работать в Москве. Я не раз отказывался от должностей, которые мне предлагали, в том числе и от должности министра. Свердловск я любил и люблю, провинцией не считаю и никакой ущербности для себя в этом вопросе не чувствовал». Памяти первого президента — фотогалерея “Ъ-Урал”.