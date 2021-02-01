Издателям выпишут абонемент

Российская книжная палата (РКП), которой издатели обязаны передавать экземпляры всех публикуемых в стране книг, с 15 апреля перейдет под управление Российской государственной библиотеки (РГБ). Объединение структур исключит дублирование их функций по учету книг и обеспечит издателям единое окно для передачи экземпляров. Такой порядок снизит затраты на передачу электронных книг, но не печатных копий, считают книгоиздатели.

РКП будет передана из-под управления информационного агентства ТАСС в РГБ с 15 апреля, следует из законопроекта Министерства культуры, опубликованного для обсуждения на портале regulation.gov.ru. Премьер Михаил Мишустин подписал «дорожную карту» по переходу палаты в РГБ 28 января. При этом книжная палата сохранит «целостность и отношения с издателями», заверили “Ъ” в РГБ. В результате объединения структур россияне получат крупнейшую библиотеку в мире, фонд которой составит около 200 млн документов, отметили в РГБ.

Сейчас издатели обязаны бесплатно передавать в РКП 16 экземпляров книг и их электронные копии. Один обязательный печатный экземпляр тиража РКП оставляет себе на хранение, остальные 15 рассылаются по крупнейшим библиотекам, в том числе в РГБ. А электронные экземпляры издатели по закону должны отправить в две организации — в РКП и в РГБ.

Раньше работы по хранению и учету экземпляров изданий дублировались: книжная палата вела свой каталог, а РГБ — свой. Поэтому издательствам нужно было дважды пройти процедуру регистрации, объясняет гендиректор РКП Елена Ногина. Это, по ее словам, приводило к тому, что палата получала электронные копии только 30% печатной продукции. Объединение структур, по мнению госпожи Ногиной, снизит издержки издателей на передачу экземпляров в РКП и увеличит объем собираемых палатой данных.

РКП была создана в 1917 году для регистрации публикуемых в стране книг. До 2014 года управлялась Роспечатью, а с 2014 года действует как филиал ТАСС. Сейчас РКП также регистрирует периодические издания, выдает номера ISBN (международный стандартный книжный номер) и готовит библиографические описания.

Правительство поручило Роспечати (подконтрольна Минцифры) проработать вывод РКП из-под ТАСС два года назад (см. “Ъ” от 30 января 2019 года). Об этом просила сама Роспечать: она, в частности, жаловалось на недостаточное финансирование РКП. Передать палату РГБ, по данным источников “Ъ”, предлагал управляющий ею Минкульт. Минцифры же предлагало вернуть РКП в ведение Роспечати.

Затраты на передачу обязательных экземпляров опрошенные “Ъ” издатели не раскрыли. По словам собеседника на книжном рынке, они зависят от количества наименований — по каждому издательство отдает 16 печатных книг. За девять месяцев 2020 года в РФ была выпущено 69 тыс. наименований, то есть за этот период более 1 млн книг издатели передали РКП и библиотекам бесплатно.

Реформа действительно может упростить процедуру передачи электронных копий изданий, допускает президент издательства «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Но издержки издателей от передачи печатных экземпляров, по его мнению, существенно не снизятся, поскольку передавать нужно будет всего на один экземпляр меньше. Основная проблема для рынка сейчас заключается в отсутствии качественной статистики по продажам книг, добавляет глава Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов, и эту задачу передача книжной палаты в РГБ не решит. Пока, по его словам, большая часть записей в РКП не оцифрована, а продажи электронных книг просто не учитываются.

Валерия Лебедева