Налоги нашли в Испании

Испания экстрадировала в Россию Андрея Кушуля, бывшего владельца петербургской группы компаний «Росан», занимавшейся импортом снегоходов и гидроциклов. Предпринимателя, задержанного на Пиренеях в августе 2019 года, обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 3 млрд руб. Два года назад его партнер Роман Каневский, находящийся в международном розыске, был задержан в Литве. Пока шел розыск коммерсантов, два руководителя ООО «Росан трэйд», входящего в ГК «Росан», получили условные сроки и были освобождены от исполнения наказаний.

Об экстрадиции Андрея Кушуля сообщила Генпрокуратура России. «Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33 и п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (организация и руководство уклонением от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, в особо крупном размере), а также п. п. "а", "б" и ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере)»,— сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, с 2011 по 2016 год господин Кушуль был собственником 50% акций иностранных компаний «Акма Инжиниаринг Лимитед» и «Керинеа Лимитед». Также он в равных долях с другим лицом владел группой компаний «Росан», импортировавшей в Россию продукцию компании Bombardier — снегоходы и гидроциклы. Он якобы организовал преступную группу с целью уклонения от уплаты налогов и руководил ею. По данным следствия, ее участники включали в налоговую декларацию заведомо ложные сведения, уменьшая налоговую нагрузку входящего в группу компаний общества «Росан Трэйд». В результате в бюджет РФ не были уплачены налоги на общую сумму около 3 млрд руб.

Как ранее писал “Ъ”, уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов было возбуждено в 2016 году главным следственным управлением Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу после налоговой проверки.

Первоначальная сумма налоговых претензий, по оценке следствия, составляла более 1 млрд руб., впоследствии она увеличилась практически втрое.

Летом 2017 года фактические собственники «Росан Трэйд» Роман Каневский и Андрей Кушуль были объявлены в федеральный розыск, а обвинение им было предъявлено заочно.

Год спустя ГСУ СКР обратилось во Всеволожский горсуд Ленобласти с ходатайством о заочном аресте обвиняемых, которое было удовлетворено, после чего господин Кушуль и господин Каневский были объявлены в розыск по линии Интерпола. В рамках расследования имущество обвиняемых, в частности пять земельных участков, один жилой дом и два нежилых здания, было арестовано. Кроме того, арест был наложен на 1,5 тыс. снегоходов, гидроциклов и лодочных моторов на общую сумму почти в 700 млн руб. При этом финансовый директор «Росан трэйд» Андрей Богданов и директор по экономике и инвестициям Елена Шелкова были приговорены к условным срокам и освобождены от исполнения наказаний.

Мария Кузнецова, Санкт-Петербург