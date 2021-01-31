В Краснодаре завершилась протестная акция: есть задержанные

В краевом центре завершилась акция в поддержку Алексея Навального. Как и неделю назад, мероприятие не было согласовано с администрацией города. Акция началась в 12:00 у Александровской триумфальной арки, затем колонна протестующих двинулась шествием по ул. Красной в сторону администрации Краснодарского края.

По оценкам корреспондента “Ъ-Кубань”, в мероприятии приняли участие примерно в 1,5 раза меньше людей, чем на акции, прошедшей 23 января. Как и неделю назад, в протестах участвовали люди преимущественно в возрасте 20-30 лет, остальные возрастные категории были менее заметны.

Во время шествия правоохранительные органы практически не проявляли активности, однако в отличие от прошлого мероприятия инспекторы ДПС, дежурившие в центре, пытались разделить толпу, сокращая интервалы работы пешеходных светофоров.

Около 13:30 участники шествия прибыли к зданию администрации Краснодарского края, где состоялся митинг. Примерно через час ряды участников начали редеть – среди активных протестующих стало все больше молодежи.

Подробности о прошедшей 31 января акции можно прочитать в онлайн - трансляции «Ъ-Кубань».

Около 14:20 начались задержания митингующих – на тот момент число участников не превышало 1 тыс. человек. По сообщениям очевидцев, это произошло после того, как один из участников вступил в словесную перепалку с полицейским. Сразу после начала задержаний около половины оставшихся протестующих покинула место проведения мероприятия.

По оценкам корреспондента “Ъ-Кубань”, было задержано около 15 человек (по данным на 16:18 медиа-проекта «ОВД-Инфо» сообщает о 19 задержанных в Краснодаре). Большинство производили сотрудники правоохранительных органов в штатском. Несколько человек были задержаны с применением физической силы. Участников помещали в пассажирские автобусы и увозили в отделения полиции. Около 16.00 площадь перед администрацией края была полностью зачищена от протестующих.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, первый митинг в поддержку Алексея Навального состоялся в Краснодаре 23 января 2021 года.

Как прошли протестные акции в краснодарском крае – смотрите в фотогалерее «Ъ-Кубань».

Алексей Белянин