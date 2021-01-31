На Кубани проходят протестные акции в поддержку Алексея Навального Онлайн - трансляция: главное о митингах в Краснодаре, Сочи, Геленджике и Анапе

В Краснодарском крае проходят несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Оппозиционер в настоящее время находится под арестом в «Матросской тишине». 23 января на митингах были задержаны около 200 человек. В мэрии Краснодара накануне сегодняшних акций отметили, что не согласовывали проведения подобных мероприятий. Директор департамента внутренней политики Ирина Романец также напомнила, что в период режима повышенной готовности, действующего на Кубани, допускается проведение деловых мероприятия с числом участников не более 100 человек.



12.10 В Краснодаре люди собрались у Александровской Триумфальной арки. Корреспондент «Ъ-Кубань» говорит о большом количестве полицейских и спасательных служб. Шествие по ка не началось.

12.10 В Краснодаре по громкой связи объявляют, что мероприятие является несанкционированным, и к участникам могут быть применены административные меры. Люди скандируют «Отпускай».

Полицейские с собаками патрулируют улицы Сочи Фото: «Ъ-Кубань»

12.30 В Сочи к площади Искусств стянуты силы полиции. У людей проверяют документы, на месте работают кинологи с собаками.

В Сочи на на центральные улицы стягиваются силы полиции Фото: «Ъ-Кубань»

12.36 В Новороссийске на бульваре Черняховского дежурят сотрудники мэрии. В том числе заместители главы. Полиция проверяет документы. Людей немного.

В Новороссийске колонная идет по набережной Фото: «Ъ-Кубань»

12.45 в Геленджике акция проходит мирно. Она собрала не более 50 человек. Дежурит полиция

Полиция проверяет документы Фото: «Ъ-Кубань»

12.50 В Краснодаре шествие движется в сторону краевой администрации. Задержаний на данный момент нет.

13.00 В Новороссийске полицейские предупреждают людей, принимающих участие в шествии, о том, что к ним могут быть применены административные меры.

Фото: «Ъ-Кубань»

13.05 В Краснодаре митингующие скандируют «Один за всех и все за одного»! «Свободу политзаключенным!»

13.05 В Новороссийске на Форумной площади к колонне присоединились ещё несколько десятков людей. Пока все проходит мирно.

Люди у здания краевой администрации Фото: «Ъ-Кубань»

13.10 В Краснодаре колонна протестующих дошла до здания краевой администрации. Здесь дежурят сотрудники полиции, автобусы. По громкой связи людей предупреждают о недопустимости мероприятия.

13:13 В Сочи на центральной площади Флага пока никого нет, дежурит полиция, ОМОН и дружинники. У администрации полицейские машины и автобусы, отдельных прохожих останавливают и после разъяснений отпускают.

Митингующие у здания краевой администрации Фото: «Ъ-Кубань»

13.20 В Краснодаре митингующие остаются у здания краевой администрации. Люди продолжают скандировать лозунги в поддержку Алексея Навального