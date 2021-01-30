В Екатеринбурге возбудили два дела о применении насилия к полицейским на акции 23 января Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы

Следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга возбудил два уголовных дела о применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) в ходе несанкционированной акции 23 января. Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, подозреваемыми являются два мужчины 1996 и 1997 годов рождений.

По данным следствия, инцидент произошел 23 января на территории сквера у драмтеатра. «Подозреваемые применили насилие в отношении двух полицейских — сотрудников отдела по охране общественного порядка и патрульно-постовой службы. Исходя из конкретных обстоятельств, следствие полагает, что указанные противоправные действия были совершены подозреваемыми умышленно, в целях воспрепятствования сотрудникам полиции их законной деятельности по охране общественного порядка»,— отметил господин Шульга.

Он уточнил, что за совершение указанного преступления предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. «По уголовным делам продолжается выполнение мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Оба подозреваемых задержаны, с их участием проводятся необходимые процессуальные действия»,— добавил Александр Шульга.

Напомним, несанкционированные акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального прошли 23 января в разных городах Свердловской области. Только в Екатеринбурге, по разным данным, собралось от трех до 10 тыс. человек. По данным регионального министерства безопасности в уральской столице были задержаны 14 человек. Позднее сторонники оппозиционера заявили о проведении второго несанкционированного шествия 31 января.

В ГУ МВД по Свердловской области предупредили об ответственности за призывы и участие в несанкционированных акциях, а также о намерении силовиков задерживать нарушителей.