Роман Репилов выиграл чужой спуск

Одну из самых ярких побед России в нынешнем зимнем сезоне принес саночник Роман Репилов. Он выиграл золото чемпионата мира в немецком Кёнигсзе, свое второе подряд на мировых первенствах, опередив в борьбе за него выдающегося немецкого спортсмена Феликса Лоха, который был почти неуязвим в нынешнем розыгрыше Кубка мира.

Золотая медаль, которую завоевал в Кёнигсзе 24-летний Роман Репилов, имеет, безусловно, особенную ценность. Она была не первой для России в санном спорте. До этого чемпионата мира в наиболее престижных, классических мужских соревнованиях (есть еще спринтерские, не входящие в олимпийскую программу) она брала золото дважды: в 2015 году благодаря Семену Павличенко, а в прошлом — тому же Репилову. Но в обоих случаях успехи доставались в достаточно комфортных условиях. В санном спорте огромное значение имеют адаптированность спортсмена к трассе, знание ее нюансов. Так вот, Павличенко взял высшую награду на трассе в латвийской Сигулде, почти родной для сборной России, часто там тренирующейся, а Репилов — на совсем уже родной сочинской.

В нынешней же победе Романа Репилова роль «сопутствующих факторов» ничтожна — скорее, наоборот, ведь чемпионат мира проходил на домашней для сборной Германии, флагмана мирового санного спорта, трассе. А еще Репилову пришлось сражаться с конкурентом, который даже без такого козыря в рукаве все равно выглядел бы явным фаворитом состязаний.

Конкурентом этим был Феликс Лох. Выдающийся немецкий спортсмен, в чьем послужном списке есть три олимпийские золотые награды и дюжина тех, что были добыты на мировых первенствах в разных жанрах, в текущем сезоне представлялся фактически неуязвимым. В розыгрыше Кубка мира у мужчин перед состязаниями в Кёнигсзе прошло 11 личных гонок. Лох первенствовал в девяти из них, в том числе во всех классических.

Максимумом Романа Репилова, который был обладателем Кубка мира в предыдущем сезоне, стало второе место на этапе в начале января. Его принимал как раз Кёнигсзе. И этот факт был поводом для тренера Репилова, самого титулованного отечественного саночника Альберта Демченко, заявить ТАСС, что взлет на чемпионате мира в действительности не такой уж сенсационный, что «все контролировалось». Но вряд ли кто-нибудь, кроме Демченко, мог думать так же. Дело в том, что в рамках Кубка мира Лох практически не почувствовал сопротивления Репилова. В обоих спусках он справился с ним уверенно.

На чемпионате мира Феликс Лох после первой попытки захватил лидерство. Но оно было эфемерным, запас — всего две тысячные секунды. А Роман Репилов, который в Кёнигсзе формально представлял сборную не России, а Федерации санного спорта России (последствие санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA)), потом признавался, что такое отставание от небезупречного на сей раз Лоха его вполне устраивало. «Оно даже давало мне дополнительную мотивацию»,— говорил он.

Во втором спуске расклад кардинально изменился. После него немецкие медиаресурсы, освещавшие чемпионат мира, разошлись во мнении, сколько именно достаточно серьезных ошибок Лох допустил на трассе, которую должен вроде бы без сучка и задоринки проезжать хоть с закрытыми глазами,— две или все-таки три. Спорить с тем, что это был спуск, далекий от идеального, с каким грандиозного соперника не обыграешь, никто не собирался. А Роман Репилов смотрелся на трассе как раз грандиозным — без какой-либо натяжки — саночником. Он не просто опередил Феликса Лоха — опередил с запасом: итоговый разрыв между ними составил шесть с гаком сотых секунды. По меркам санного спорта и битв уникальных талантов не так уж и мало.

Алексей Доспехов