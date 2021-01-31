Владельца ООО «СтройМеталлИнвест» Игоря Малышева привлекли к субсидиарной ответственности

Арбитражный суд Краснодарского края владельца и бывшего генерального директора ООО «СтройМеталлИнсвест», строившего проблемный ЖК «Жемчужина», к субсидиарной ответственности по обязательствам компании. Информация об этом появилась в ЕФРСБ.

Суд установил, что банкротство компании наступило из-за многочисленных сделок по выводу ее активов, которые заключал руководитель. Кроме того, он не передал конкурсному управляющему бухгалтерскую документацию, имущество и товарно-материальные ценности должника и не подал в суд заявление о банкротстве компании. При этом он знал, что компания не в состоянии выполнить обязательства перед кредиторами, в том числе участниками строительства «Жемчужины». Определение размера субсидиарной ответственности остановлено до окончания расчетов с кредиторами.

Как писал “Ъ-Кубань” https://www.kommersant.ru/doc/4626579 , в декабре 2020 года ООО «СтройМеталлИнвест» уступил права собственности на земельный участок в Краснодаре по улице Шаляпина, 30/1 с расположенными на нем литерами недостроенного ЖК «Жемчужина» Фонду защиты дольщиков. Квартир в жилом комплексе ждут 450 собственников.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «СтройМеталлИнвест» зарегистрировано в Краснодаре в 2010 году, основной вид деятельности - покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Размер уставного капитала – 50 млн руб. Игорь Малышев является его 100% владельцем, ранее он также был гендиректором компании. В марте 2019 года дело, возбужденное в отношении него по обвинению в мошенничестве, было передано в суд.

ООО «СтройМеталлИнвест» признано банкротом в декабре 2018 года. Убыток компании по итогам 2019 года составил 10, 7 млн руб., чистые активы – 928, 8 млн руб.

Виктория Калганова