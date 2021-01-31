В Удмуртии вновь зарегистрировали 124 случая заражения COVID-19

В Удмуртии зафиксировали еще 124 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, среди заболевших 12 детей до 14 лет, 25 человек старше 65 лет, сообщает оперативный штаб. Диагноз подтвердился у 55 жителей Ижевска, 29 жителей Завьяловского района, 14 жителей Сарапула, семи жителей Якшур-Бодьинского района, четырех жителей Увинского района, трех жителей Селтинского района, трех жителей Граховского района, по два случая зарегистрировано в Можге, Алнашском, Кизнерском, Сарапульском районах, один в Вавожском районе.

Из больниц в связи с выздоровлением выписали 160 граждан.

По данным на 31 января в Удмуртии зарегистрировано 25 663 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 21 950 человек выздоровели, 336 скончались. 131 заболевший находится в тяжелом состоянии, 444 средней степени тяжести, 2 802 в удовлетворительном состоянии.