В США число заразившихся COVID-19 превысило 26 млн

В США коронавирус COVID-19 выявлен у 26 млн 43 тыс. человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Всего в стране сделано более 303 млн тестов на COVID-19. США остаются лидерами среди остальных стран по числу тестирований.

За последние сутки в США зарегистрировано более 166 тыс. новых случаев заражения, днем ранее было зафиксировано более 168 тыс. новых заразившихся. Умерли за последние 24 часа более 3,6 тыс. заразившихся. Общее число летальных исходов в стране достигло 438 тыс.

США лидируют среди остальных стран как по числу заразившихся, так и по количеству смертей. Массовая вакцинация от коронавируса началась в стране в конце декабря 2020 года. В конце января 2021 года президент США Джо Байден констатировал нехватку вакцин для населения, но пообещал привить 100 млн американцев в первые 100 дней своего президентства и все население страны (328 млн) — к концу лета.

В каких масштабах и чем мир прививается от COVID-19 — в материале “Ъ” «Гонка вакцинаций».