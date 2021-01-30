Путин и Алиев обсудили работу центра по мониторингу перемирия в Карабахе

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили работу совместного российско-турецкого центра по мониторингу перемирия в Нагорном Карабахе. Центр открылся сегодня, 30 января, на территории Азербайджана. Лидеры двух стран также обсудили «некоторые актуальные вопросы российско-азербайджанского двустороннего сотрудничества».

«Выражена надежда, что деятельность центра будет способствовать дальнейшей стабилизации обстановки вокруг Нагорного Карабаха и надлежащему соблюдению договоренностей, зафиксированных в заявлении президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября 2020 года»,— говорится в сообщении Кремля.

Нагорно-Карабахская Республика (НКР) не признана ни одной страной—членом ООН. Азербайджан считает регион своей территорией, Армения против этого.

В сентябре ситуация в Карабахе обострилась. В ноябре Азербайджан, Армения и Россия подписали соглашение о прекращении боевых действий в регионе. По условиям соглашения, Азербайджану перешли три района непризнанной НКР, в том числе Агдамский.

О создании в этом районе совместного российско-турецкого центра, который будет контролировать соблюдение перемирия в Карабахе, в конце 2020 года объявил господин Алиев.

О развитии ситуации в регионе читайте в публикации “Ъ” «Сергей Лавров расписал правила въезда в Карабах».