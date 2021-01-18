Сергей Лавров расписал правила въезда в Карабах

На состоявшейся в понедельник большой пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров затронул в числе прочих и тему Нагорного Карабаха. Назвав «экзотическим» весьма популярное в регионе предположение, что Россия хочет включить Карабах в свой состав, министр также прокомментировал визиты армянских чиновников в Степанакерт — столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Как выяснил “Ъ”, в Баку и Ереване слова Сергея Лаврова поняли по-разному.
Нагорный Карабах стал одной из тем пресс-конференции Сергея Лаврова, которая прошла в понедельник в онлайн-режиме. В ходе нее российский министр успел опровергнуть сразу два расхожих тезиса: о том, что в соглашении лидеров РФ, Армении и Азербайджана от 9 ноября есть какие-то «секретные приложения», и о том, что у Москвы якобы есть план включения Нагорного Карабаха в состав России. «Секретных приложений никаких нет. И я не вижу, какие темы могут быть предметом неких секретов»,— сказал господин Лавров касательно первого вопроса. «Насчет экзотического предложения о том, чтобы включить
Нагорный Карабах состав РФ... Вы знаете, как я понимаю, независимость Нагорного Карабаха никем не признана, в том числе и Республикой Армения.
У нас таких мыслей даже близко нет. Мы исходим из того, что все вопросы этого региона должны решаться между расположенными здесь странами, в первую очередь между Арменией и Азербайджаном»,— также сказал министр.
Между тем не на все вопросы можно было ответить столь однозначно. Например, Сергей Лавров отметил, что договоренности, принятые лидерами России, Армении и Азербайджана 9 ноября, «реализуются достаточно эффективно», с чем согласны и президент Азербайджана Ильхам Алиев, и премьер Армении Никол Пашинян.
Однако господин Лавров признал, что как минимум один вопрос вызывает трудности. Речь идет об обмене военнопленными, а если быть точным — о перспективах выдачи Еревану 62 армянских солдат, захваченных в районе Гадрута уже после прекращения боев.
Господин Лавров напомнил, что эта тема поднималась на встрече Никола Пашиняна и Ильхама Алиева с президентом России Владимиром Путиным 11 января и признал, что «людей, заброшенных в этот район после объявления о прекращении огня и всех боевых действий, необходимо рассматривать отдельным порядком». Впрочем, по его словам, власти России в любом случае заинтересованы «в рассмотрении этого вопроса, чтобы его закрыть, руководствуясь принципом "всех на всех"». «Сейчас наши военные в контакте с военными Армении, с военными Азербайджана. Уже поименные списки выверяют, чтобы понять, где могут находиться эти люди»,— добавил он.
«Территория, на которой развернуты российские миротворцы, является зоной ответственности российского миротворческого контингента. Именно из этого мы исходим в наших контактах с Ереваном и Баку»,— сказал он. При этом господин Лавров указал на то, что этим «в том числе будут заниматься и сопредседатели Минской группы ОБСЕ» (РФ, США и Франция). По его словам, они «возобновили свои контакты со сторонами, собираются еще раз ехать в регион».
Когда сопредседатели 12 декабря приехали на встречу к Ильхаму Алиеву, он принял их подчеркнуто холодно. «Я не приглашал с визитом Минскую группу. Но когда меня проинформировали о том, что Минская группа хочет приехать, я не был против»,— сказал он при журналистах.
Наконец, еще одно высказывание Сергея Лаврова касалось продолжающихся контактов армянских чиновников с Карабахом, что особенно раздражает Баку после победы в войне. В начале января в Степанакерт — столицу непризнанной НКР — съездил глава МИД Армении Ара Айвазян, после чего заявил: один из приоритетов властей Армении и НКР — это «деоккупация территорий Карабаха».
«Если мы согласны с тем, а все с этим согласны, что должна быть связь между армянами Карабаха и армянами Армении, то я не вижу причин, по которым нужно препятствовать контактам, осуществляемым на этом уровне,— сказал российский министр о визитах армянских чиновников, отвечая на вопрос азербайджанского журналиста.— Армянские официальные лица вовлечены в оказание гуманитарного содействия Нагорному Карабаху, что не вызывает никаких негативных эмоций в Баку, и было бы странно, если это было бы иначе».
«Наверное, это вызывает напряженность. Я считаю, что лучше было бы этого избежать»,— резюмировал он.
Собеседники “Ъ” в Ереване и Баку восприняли эти слова российского министра по-разному. «Министр Лавров еще раз подтвердил то, что было зафиксировано в заявлении от 9 ноября: безопасная и беспрепятственная связь между Арменией и Нагорным Карабахом»,— заявила “Ъ” пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
Между тем армянский политолог Виген Акопян нашел в словах господина Лаврова другой смысл. «С одной стороны, Москва говорит, что статус Карабаха открыт, и дает надежду армянской стороне. А с другой — указывает, что это вопрос сейчас не в приоритете и что в этот сложный момент чересчур политизированные заявления могут возбудить аппетиты Азербайджана»,— считает эксперт.
«Думается, что заявление Лаврова свидетельствует о различиях в подходах сторон по вопросам, связанным с реализацией гуманитарных контактов,— в свою очередь, сказал “Ъ” азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.— Так, Баку исключает из понятия "гуманитарные контакты" визиты в регион армянских официальных лиц, тем более с приданием этим визитам формального характера.
Для Азербайджана важно акцентировать внимание на том, что в новой политической реальности в регионе нет и не может быть вопросов, которые были в региональной повестке в довоенный период: например, статус или то, каким должен быть Лачинский коридор».
Визиты армянских чиновников в Карабах, как отметил господин Велизаде, должны «предприниматься в соответствии с обычной международной практикой» — то есть согласовываться через МИД Азербайджана. Однако для Еревана такой подход вряд ли будет приемлем.
«Российские миротворцы, которые контролируют этот коридор, не желают выполнять пограничную функцию,— посетовал эксперт.— А Азербайджану важен этот контроль: чтобы там не проходило оружие и нежелательные лица, в том числе с армянским гражданством. У армян Карабаха нельзя создавать иллюзию относительно перспектив — эта территория останется за Азербайджаном».