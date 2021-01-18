Сергей Лавров расписал правила въезда в Карабах

На состоявшейся в понедельник большой пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров затронул в числе прочих и тему Нагорного Карабаха. Назвав «экзотическим» весьма популярное в регионе предположение, что Россия хочет включить Карабах в свой состав, министр также прокомментировал визиты армянских чиновников в Степанакерт — столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Как выяснил “Ъ”, в Баку и Ереване слова Сергея Лаврова поняли по-разному.

Нагорный Карабах стал одной из тем пресс-конференции Сергея Лаврова, которая прошла в понедельник в онлайн-режиме. В ходе нее российский министр успел опровергнуть сразу два расхожих тезиса: о том, что в соглашении лидеров РФ, Армении и Азербайджана от 9 ноября есть какие-то «секретные приложения», и о том, что у Москвы якобы есть план включения Нагорного Карабаха в состав России. «Секретных приложений никаких нет. И я не вижу, какие темы могут быть предметом неких секретов»,— сказал господин Лавров касательно первого вопроса. «Насчет экзотического предложения о том, чтобы включить

Нагорный Карабах состав РФ... Вы знаете, как я понимаю, независимость Нагорного Карабаха никем не признана, в том числе и Республикой Армения.

У нас таких мыслей даже близко нет. Мы исходим из того, что все вопросы этого региона должны решаться между расположенными здесь странами, в первую очередь между Арменией и Азербайджаном»,— также сказал министр.

Между тем не на все вопросы можно было ответить столь однозначно. Например, Сергей Лавров отметил, что договоренности, принятые лидерами России, Армении и Азербайджана 9 ноября, «реализуются достаточно эффективно», с чем согласны и президент Азербайджана Ильхам Алиев, и премьер Армении Никол Пашинян.

Однако господин Лавров признал, что как минимум один вопрос вызывает трудности. Речь идет об обмене военнопленными, а если быть точным — о перспективах выдачи Еревану 62 армянских солдат, захваченных в районе Гадрута уже после прекращения боев.

В связи с этим в Баку этих людей считают не военнопленными, а преступниками, выдавать которых не следует.

Господин Лавров напомнил, что эта тема поднималась на встрече Никола Пашиняна и Ильхама Алиева с президентом России Владимиром Путиным 11 января и признал, что «людей, заброшенных в этот район после объявления о прекращении огня и всех боевых действий, необходимо рассматривать отдельным порядком». Впрочем, по его словам, власти России в любом случае заинтересованы «в рассмотрении этого вопроса, чтобы его закрыть, руководствуясь принципом "всех на всех"». «Сейчас наши военные в контакте с военными Армении, с военными Азербайджана. Уже поименные списки выверяют, чтобы понять, где могут находиться эти люди»,— добавил он.

Что касается наиболее сложного вопроса — будущего статуса Нагорного Карабаха, то тут российский министр фактически повторил слова Владимира Путина о том, что его определят позднее.

«Территория, на которой развернуты российские миротворцы, является зоной ответственности российского миротворческого контингента. Именно из этого мы исходим в наших контактах с Ереваном и Баку»,— сказал он. При этом господин Лавров указал на то, что этим «в том числе будут заниматься и сопредседатели Минской группы ОБСЕ» (РФ, США и Франция). По его словам, они «возобновили свои контакты со сторонами, собираются еще раз ехать в регион».

Такое заявление российского министра можно назвать попыткой реабилитировать репутацию Минской группы, которую в Баку и до, и после осенней войны открыто называли бесполезной.

Когда сопредседатели 12 декабря приехали на встречу к Ильхаму Алиеву, он принял их подчеркнуто холодно. «Я не приглашал с визитом Минскую группу. Но когда меня проинформировали о том, что Минская группа хочет приехать, я не был против»,— сказал он при журналистах.

Наконец, еще одно высказывание Сергея Лаврова касалось продолжающихся контактов армянских чиновников с Карабахом, что особенно раздражает Баку после победы в войне. В начале января в Степанакерт — столицу непризнанной НКР — съездил глава МИД Армении Ара Айвазян, после чего заявил: один из приоритетов властей Армении и НКР — это «деоккупация территорий Карабаха».

«Если мы согласны с тем, а все с этим согласны, что должна быть связь между армянами Карабаха и армянами Армении, то я не вижу причин, по которым нужно препятствовать контактам, осуществляемым на этом уровне,— сказал российский министр о визитах армянских чиновников, отвечая на вопрос азербайджанского журналиста.— Армянские официальные лица вовлечены в оказание гуманитарного содействия Нагорному Карабаху, что не вызывает никаких негативных эмоций в Баку, и было бы странно, если это было бы иначе».

Однако Сергей Лавров признал, что «армянские официальные лица делают достаточно политизированные заявления в Карабахе».

«Наверное, это вызывает напряженность. Я считаю, что лучше было бы этого избежать»,— резюмировал он.

Собеседники “Ъ” в Ереване и Баку восприняли эти слова российского министра по-разному. «Министр Лавров еще раз подтвердил то, что было зафиксировано в заявлении от 9 ноября: безопасная и беспрепятственная связь между Арменией и Нагорным Карабахом»,— заявила “Ъ” пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Между тем армянский политолог Виген Акопян нашел в словах господина Лаврова другой смысл. «С одной стороны, Москва говорит, что статус Карабаха открыт, и дает надежду армянской стороне. А с другой — указывает, что это вопрос сейчас не в приоритете и что в этот сложный момент чересчур политизированные заявления могут возбудить аппетиты Азербайджана»,— считает эксперт.

«Думается, что заявление Лаврова свидетельствует о различиях в подходах сторон по вопросам, связанным с реализацией гуманитарных контактов,— в свою очередь, сказал “Ъ” азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.— Так, Баку исключает из понятия "гуманитарные контакты" визиты в регион армянских официальных лиц, тем более с приданием этим визитам формального характера.

Для Азербайджана важно акцентировать внимание на том, что в новой политической реальности в регионе нет и не может быть вопросов, которые были в региональной повестке в довоенный период: например, статус или то, каким должен быть Лачинский коридор».

Визиты армянских чиновников в Карабах, как отметил господин Велизаде, должны «предприниматься в соответствии с обычной международной практикой» — то есть согласовываться через МИД Азербайджана. Однако для Еревана такой подход вряд ли будет приемлем.

Другой азербайджанский политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Маммадов обратил внимание на то, что в Баку ждут от Москвы более строгого контроля за Лачинским коридором, который связывает Армению с Карабахом.

«Российские миротворцы, которые контролируют этот коридор, не желают выполнять пограничную функцию,— посетовал эксперт.— А Азербайджану важен этот контроль: чтобы там не проходило оружие и нежелательные лица, в том числе с армянским гражданством. У армян Карабаха нельзя создавать иллюзию относительно перспектив — эта территория останется за Азербайджаном».

Кирилл Кривошеев, Айк Халатян