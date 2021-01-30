Станцию метро Горьковская закроют 31 января до 16:00

Станция метро Горьковская нижегородского метрополитена будет закрыта в воскресенье, 31 января, до 16:00. Об этом предупреждают сотрудники метро.

В объявлениях, которые висят не на всех станциях метро, указано, что Горьковская будет закрыта из-за проведения работ с целью обеспечения безопасности движения поездов.

Добавим, 31 января в Нижнем Новгороде, как и в других городах России, запланирована несанкционированная акция против ареста оппозиционера Алексея Навального. Акция станет повторной - первое шествие состоялось 23 января. Участие в акции приняли несколько тысяч нижегородцев. По данным ОВД-инфо, сотрудники полиции задержали более 90 граждан.

Анастасия Еремина