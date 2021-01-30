В Удмуртии коронавирус подтвердили еще у 124 человек

В Удмуртии скончался еще один заболевший новой коронавирусной инфекцией, мужчине было 84 года, сообщает оперативный штаб республики.

За минувшие сутки в регионе выявили 124 новых случая COVID-19. Диагноз подтвердился у 59 жителей Ижевска, 12 жителей Завьяловского района, по семь новых случаев зафиксировали в Увинском районе, Воткинске, по пять в Сарапуле, Глазове, Вавожском районе, по четыре в Воткинском, Кизнерском районах, по три в Граховском, Красногорском, Селтинском районах, два в Можге, по одному случаю зарегистрировано в Алнашском, Глазовском, Камбарском, Шарканском, Юкаменском районах.

168 человек выздоровели, их выписали. 2 821 заболевший находится в удовлетворительном состоянии, 452 средней степени тяжести, 140 в тяжелом состоянии. 4 835 человек всего вакцинировали, из них 814 получили второй компонент.

Всего на 30 января в Удмуртии зарегистрировано 25 539 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 21 790 человек выздоровели, 336 скончались.