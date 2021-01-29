ВОЗ назвала тревожным запрет на экспорт вакцин от COVID-19 за пределы ЕС

Решение Еврокомиссии по поводу регулирования экспорта вакцин против коронавируса из Евросоюза в третьи страны является тревожной тенденцией, заявила помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианджела Симао. Ранее ЕК одобрила механизм, запрещающий экспорт вакцин без получения специального разрешения от стран—членов сообщества.

«На самом деле, это очень тревожный тренд. На данном этапе нецелесообразно, чтобы какая-либо страна вводила запреты на экспорт или барьеры, которые не позволят свободно перемещать необходимые ингредиенты, которые сделают вакцины, диагностические средства и другие лекарства доступными для всего мира»,— сказала госпожа Симао на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

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Ранее ЕС выступил против изменения графика поставок вакцины AstraZeneca. Власти отметили, что они финансировали разработку препарата, его производство и сделали предзаказ, чтобы вакцинация прошла как можно быстрее. AstraZeneca объяснила срывы поставок отставанием от графика производства на два месяца. О сокращении поставок также сообщала Pfizer.

Подробнее о причинах сбоя поставок — в материале “Ъ FM” «Фармкомпании срывают план».