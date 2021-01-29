«Локомотив» победил в овертайме «Авангард» в матче КХЛ

29 января ярославский хоккейный клуб «Локомотив» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своем льду встречался с командой «Авангард» из Омска. Матч в Ярославле закончился со счетом 3:2 в пользу железнодорожников.

Первый период встречи прошел с преимуществом гостей, забросивших в ворота «Локомотива» две безответных шайбы. Отличились Рид Буше и Сергей Толчинский. Во втором периоде железнодорожники «размочили» счет. После мощного броска Егора Коршкова шайбу в ворота добил Павел Красковский. В третьем периоде «Локомотив» сравнял счет. Гол забил Тему Пулккинен и перевел игру в овертайм, который принес успех ярославской команде. Победную шайбу забросил Атте Охтамаа.

Обе команды, участвовавшие в сегодняшнем матче, уже гарантировали себе попадание в плей-офф КХЛ.

Впереди у железнодорожников серия из четырех выездных матчей регулярного чемпионата КХЛ. 31 января «Локомотив» снова играет с «Авангардом», 2 и 16 февраля с череповецкой «Северсталью» и 4 февраля с петербургским СКА. Ближайший матч в Ярославле «Локомотив» проведет только 18 февраля с рижским «Динамо».

Антон Антонов