JOY 2020: объявлены победители!

Ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA провела церемонию награждения десятой – юбилейной – премии JOY . Награды получили лучшие журналисты, авторитетные издания и самые эффективные PR-подразделения.

Вечер 21 января прошёл в стилистике квартирника 80х в СССР: звуки гитары, ковры, джинса и начёсы — на празднике было всё, даже гадания по книге Кена Кизи «Над кукушкиным гнездом». В зале слышалось много поздравлений, смеха и радости за победы коллег.

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Победителями стали:

1. Аналитический материал. Жилая недвижимость

Мария Неретина – работа «Оптимизм проиграл: жилье в Москве дорожает вопреки коронакризису», РИА Недвижимость

Анна Орешкина – работа «Исход из столицы: миллионы горожан могут не вернуться», журнал «Компания»

2. Аналитический материал. Коммерческая недвижимость

Юлия Рышкина – работа «Отель вместо квартиры: гостиницы сдают номера в долгосрочную аренду», Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU

Юлия Рышкина, победитель номинации «Аналитический материал. Коммерческая недвижимость», и Татьяна Желанова, руководитель PR-отдела STONE HEDGE

3. Репортаж

Анастасия Белоусова – работа «Остоженка и Пустота», Проект Россия

4. Авторская колонка

Марина Заблудовская – работа «Велодорожка прямиком в сердце, или Тольяттинские камни бесконечности», РИА Недвижимость

5. Интервью года

Дмитрий Енцов – работа «Бернд Хунгер: Ваша проблема — частная собственность», Новый компаньон

6. Полезные советы

Елена Дурова – работа «Неидеальный заемщик: как убедить банк и получить ипотеку», Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU

7. Полезное видео (B2C)

Наталия Павлова-Каткова – работа «Как заранее узнать, сдадут новостройку вовремя или нет», МосДольщик.рф

8. Архиважно

Алёна Кузнецова – Работа «СКК: сохранять, крушить, копировать?», Archi.ru

9. Спецноминация – Трансформация рабочего пространства

Наталья Черкасова (Федотова) – работа «Офис на новый лад: как меняются рабочие пространства», Всё о мире строительства

10. Спецноминация от Минстрой РФ – Вызов года

Константин Балакин – работа «Вынужденная скорость: как строили коронавирусную больницу в Коммунарке», МИА «Россия сегодня»

11. Спецноминация от ГК «Инград» – Лучшая инфраструктура для жизни

Вера Черенева – работа «Не дизайном единым», Российская газета

Мария Шемякова, руководитель пресс-службы ГК «Инград»

12. Региональное издание года

Газета «Деловой Петербург» (г. Санкт-Петербург)

13. Интернет-портал года

РБК-Недвижимость

14. Профильное издание года

Строительная газета

15. Ежедневное деловое издание года

КоммерсантЪ

16. Информационное агентство года

РИА Недвижимость

17. Корпоративное СМИ года

Журнал «Свои» (Группа Самолет)

Джамиль Гусейнов, Филипп Третьяков и Юлия Солодовникова – основатели премии JOY

18. Другой формат:

Telegram-канал «Недвижимость инсайды»

YouTube-канал «О новостройках»

Подкаст «Недвижимая Экономика» c Денисом Соколовым

19. Новостник года

Антон Мастренков, Интерфакс-Недвижимость

20. PR-агентство года

Maksimova&Bykov Consulting. Кейс – «Как за полгода увеличить индекс заметности на 40%, стать любимчиком лайфстайл-СМИ и внедрить новый термин»

21. Пресс-служба года (компания)

Метриум

ГК «Инград»

22. Пресс-служба года (госструктура)

ДОМ.РФ

23. Журналист года

Игнат Бушухин, РБК-Недвижимость

Главный редактор «РБК-Недвижимость» Игнат Бушухин, победитель номинации «Журналист года» и Александр Зильберт, директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям «Группы ЛСР»

24. Персона десятилетия

Валерия Мозганова, руководитель отдела «Недвижимость» радиостанции Business FM

25. Легенда журналистики рынка недвижимости

Андрей Воскресенский

Полный список победителей смотрите на сайте.

Ассоциация REPA благодарит партнёров JOY за поддержку.

Александр Зильберт, директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям «Группы ЛСР»

«Вот уже четвёртый год подряд «Группа ЛСР» – генеральный партнёр премии JOY. Как девелопер №2 в России по объёмам строительства, мы ощущаем свою ответственность за развитие всей отрасли. Поэтому ЛСР рада очередной возможности внести свой вклад в поддержку лучших практик освещения нашей сферы деятельности в СМИ. Вдохновляет, что JOY с годами сохраняет и развивает свою уникальность, «замешанную» на федеральном масштабе премии и охвате всех мыслимых жанров и медиаканалов. Это – настоящий всероссийский смотр журналистов рынка недвижимости, конкурс по системе «всё включено». В чём мы находим с партнерами максимальное созвучие, поскольку «Группа ЛСР» тоже возводит свои московские проекты в рамках концепции «всё включено», когда у наших жителей под рукой находится вся необходимая для полноценной жизни инфраструктура».

Анастасия Малкова, управляющий партнёр STONE HEDGE

«STONE HEDGE активно поддерживает профессиональные мероприятия и сообщества – вместе мы делимся опытом и формируем тренды. Партнёрство с премией JOY стало для нас приятной традицией. Для компании это возможность внести свой вклад в развитие высокого уровня журналистики на рынке недвижимости и сказать «спасибо» коллегам за их качественную профессиональную работу. Журналистика – связующее звено между компанией и клиентами, что особенно заметно на примере работы журналистов нашей отрасли, и мы ценим ответственный подход коллег к формированию информационной повестки. В 2020 году это стало особенно заметно и важно. Благодаря СМИ, у нас есть возможность оперативно узнавать главные новости, оценивать ситуацию, делать выводы и прогнозы. Качественные объективные журналистские материалы бесценны, и нам приятно, что вместе мы задаём высокую планку в отрасли».

Группа ЛСР – Генеральный партнёр премии JOY 2020

STONE HEDGE – Партнёр премии