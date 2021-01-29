Власти Санкт-Петербурга разрешили общепиту работать круглосуточно

Правительство Санкт-Петербурга смягчило ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте городской администрации. В частности, вновь разрешена круглосуточная работа заведений общепита, в том числе расположенного в торговых центрах.

Снятие ограничений не распространяется на фуд-корты. Ранее кафе и рестораны могли работать только с 6 до 23 часов.

Кроме того, в ТЦ смогут работать расположенные в них музеи, катки и выставки, а предельная заполняемость концертных залов увеличена с 25% до 50%. Также будет открыт доступ в зоопарки, океанариумы и аквапарки. Местные власти объясняли, что закрывали их, чтобы не привлекать детей в новогодние каникулы.

При этом запрет на посещение цирков и театров организованными группами детей до 16 лет продлевается до 15 мая. Проведение спортивных мероприятий численностью более 50 человек будет возможно только после согласования с комитетом по спорту. Большие спортивные события могут проходить с заполняемостью стадионов зрителями не более чем 50%, но и не более 15 тыс. человек.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург