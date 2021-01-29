Муфтият Татарстана просит проверить вакцины от COVID-19 на халяльность

Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана обратилось к разработчикам вакцин от COVID-19 «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» с просьбой проверить их состав на халяльность.

«Мы хотим убедиться в том, что вакцины приносят пользу для людей, в том числе исповедующих ислам, чтобы они были во благо и чтобы они соответствовали требованию халяльности»,— заявил «РИА Новости» председатель комитета по стандарту «Халяль» при ДУМ республики Ирек Зиганшин.

В муфтияте подчеркнули, что требование проверить вакцины вызвано «заботой о верующих». Господин Зиганшин напомнил, что в России живут 25 млн мусульман, а ранее проверку на халяльность прошли вакцины в Индонезии и Малайзии. При этом представитель муфтията не исключил, что российские вакцины могут и не пройти проверку. «Если, например, при производстве использовался свиной желатин, но его нет в самой вакцине, вводимой в человека, то это тоже будет влиять на халяльность. Все, что связано со свининой, запрещено к употреблению и применению»,— напомнил господин Зиганшин.

В ноябре и декабре 2020 года привился от коронавируса председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин. Вакцину "Спутник V" использовали и члены его семьи.

О ситуации с вакцинированием в России читайте в материале “Ъ” «Велика Россия, а уколоть некого».

Кирилл Антонов, Казань