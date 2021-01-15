Муфтий Гайнутдин привился от коронавируса

61-летний председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин привился от коронавируса COVID-19. Также вакцинировались члены его семьи.

«Первую и вторую компоненты вакцины "Спутник V" муфтий Гайнутдин получил в ноябре и декабре 2020 года… По прошествии необходимого времени анализ показал достаточный уровень антител в крови муфтия»,— говорится в сообщении ДУМ.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России в середине декабря 2020 года. 13 января 2021 года президент Владимир Путин поручил в ближайшем время перейти к массовой вакцинации. Она начнется в понедельник, 18 января.

О готовности страны к массовой вакцинации — в материале “Ъ” «О, где же ты, шприц?».