Разработчик вакцины «Спутник V» выпустит «лайт-вакцину» в феврале

Однокомпонентный вариант вакцины от коронавируса «Спутник V» будет носить название «Спутник Лайт» и выйдет на рынок в феврале, объявил Российский фонд прямых инвестиций в Twitter-аккаунте «Спутника V». Аккаунт препарата ответил на сообщение о результатах тестирования однокомпонентной вакцины компании Johnson & Johnson.

Разработчик «Спутника V» заявил, что вакцина Johnson & Johnson — «это, по сути, первая половина "Спутника V". В феврале мы тоже выпустим однокомпонентную вакцину, которую мы назвали "Спутник Лайт"».

По сообщению Johnson & Johnson, вышедшему за несколько минут до объявления о вакцине «Спутник Лайт», разработка компании по итогам третьего этапа испытания показала среднюю эффективность 66%. При этом Johnson & Johnson отметила, что вакцина показала эффективность 85% против тяжелых случаев COVID-19.

«Лайт-вакцина» от коронавируса была анонсирована президентом Владимиром Путиным во время большой пресс-конференции в декабре 2020 года. Позднее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «лайт-вакцина» — это просто первый компонент стандартного двухкомпонентного «Спутника V». По его словам, вакцина в такой комплектации предназначена для экспорта, а россиян будут прививать только двухкомпонентным препаратом.

Подробнее о вакцинации — в материале “Ъ” «Велика Россия, а уколоть некого».