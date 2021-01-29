«Такой свежей, мощной и самобытной кухни давно не было»

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о том, что предлагает попробовать гостям приглашенный из Тель-Авива бренд-шеф Эли Штейн.

Новый ресторан Flaner в Кривоколенном переулке сделал маленькую гастрономическую революцию в Москве. Пожалуй, это самое яркое открытие в новом году: такой свежей, мощной и самобытной кухни давно не приходилось наблюдать в наших широтах.

Приглашенный из Тель-Авива бренд-шеф Эли Штейн вдохнул новую жизнь в привычное, казалось бы, меню сефардов и наглядно показал, что такое тель-авивская кухня новой волны — острая, пряная, фактурная, артистичная, свободная — на такую еду Москве стоит равняться. И совершенно неважно, что в меню Flaner преобладает ближневосточный колорит.

Большее значение имеет то, как именно подаются и каковы на вкус эти листья салата романно в соусе из анчоусов и меда, которые нужно есть руками с козьим сыром и редисом, это филе дикой форели с хрустящей соленой коркой, утопающее в остром североафриканском томатном соусе, это освежающее прохладное тцатцики, заправленное жареным цукини и чесноком конфи, этот осьминог на гриле на чесночно-миндальном креме скардалия с ворохом петрушки, кинзы и кресс-салата, этот великолепный, наполненный томатами пилати и красным чили-маслом рыбацкий суп с си-басом и орзо.

Увы, как это всегда бывает в Москве, создатели ресторана Flaner сделали ставку не только на еду — важнейшей частью концепта стали виниловые пластинки. Музыка звучит в ресторане очень настойчиво и активно переключает на себя внимание. А зря, ведь кюфта и кнаффе здесь такие, чтобы от них вообще не отвлекаться.